Scream VI: trama, cast e streaming del film

Scream VI è il film in onda questa sera, sabato 9 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione. Si tratta di una pellicola del 2023 diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Si tratta del sesto capitolo della saga cinematografica di Scream e sequel diretto di Scream (2022). Il film vede il ritorno di Courteney Cox. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Il film vede tornare le sorelle Sam (Melissa Barrera) e Tara Carpenter (Jenna Ortega) insieme ai gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown). I quattro, sopravvissuti agli omicidi compiuti da Ghostface, si lasciano alle spalle quanto accaduto a Woodsboro per iniziare un nuovo capitolo della loro vita trasferendosi a New York. Ma anche nella grande mela si ritroveranno ad avere a che fare con un nuovo Ghostface. Come affronteranno questo nuovo inizio?

Scream VI: il cast del film

Protagonisti del film sono Jenna Ortega, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Roger L. Jackson, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Tony Revolori, Samara Weaving, Henry Czerny. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv

Dove vedere Scream VI in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 sabato 9 settembre 2023. Anche in streaming e on demand su Sky Go e NOW.