Scordato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 27 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Scordato, pellicola del 2023, diretta da Rocco Papaleo, con protagonisti Rocco Papaleo e Giorgia. Ecco la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di Orlando (Rocco Papaleo), un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (Giorgia). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura “emotiva”. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia.

Questa particolare richiesta porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture.

Scodato: il cast del film

Nel cast di Scordato grandi attori come Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri, Anna Ferraioli, Manola Rotunno, Eugenia Tamburri, Marco Trotta, Antonio Petrocelli, Giuseppe Ragone, Jerry Potenza, Elisa Gallo, Iacopo Velardi. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Rocco Papaleo: Orlando Bevilacqua

Giorgia: Olga Santopadre

Simone Corbisiero: Orlando da giovane

Anna Ferraioli Ravel: Ottavia

Angela Curri: Rosanna

Giovanni Andriuoli: Vicesindaco Castelluccio

Antonio Petrocelli: Professor Deodato

Giuseppe Ragone: Filippo Santarsiero

Marco Trotta: Agostino Di Fazio

Manola Rotunno: Giacomina

Jerry Potenza: Rocchino

Iacopo Velardi: Orlando da bambino

Elisa Gallo: Rosanna da bambina

Streaming e tv

Dove vedere Scordato in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 novembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.