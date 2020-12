Scopriti, il testo di Folcast, finalista di Sanremo Giovani

Folcast è uno de finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Folcast partecipa con il brano Scopriti. Ecco il testo della canzone:

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Però c’è confusione

Tra le nostre parole

Non mi sento più le gambe

M’hai lasciato qui in mutande

Su ‘sta sedia senza ruote

Che gira intorno a stanze vuote

E non mi sento più la faccia

Questo cuore adesso macchia

Spero questo tu lo sappia

Sì chi io ero e chi avevi davanti

Ma, ma, ma, ma quindi tu

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Però c’è confusione

Tra le nostre parole

Mi sento come un latitante

Alla ricerca di una fonte, eh

Ma ho le scarpe rovinate

E dovrei cambiare le suole

E senza te non c’è risveglio

Questo cuore stava meglio

Spero questo tu lo sappia

Sai chi io ero e chi avevi davanti

Ma, ma, ma, ma quindi tu

Seguimi per stare meglio

Ogni rammarico è una bolla d’aria nel cervello

Tipo le volte che tu vuoi uscire

Io ti rispondo che son preso male

Ma che se vuoi andare

Vai vai, vai vai, vai vai, quindi tu

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Scopriti

Che fuori non piove

Non fa neanche freddo

E batte forte il sole

Però c’è confusione

Tra le nostre parole

Scopriti

Chi è Folcast, finalista di Sanremo Giovani

Daniele Folcarelli, in arte Folcast, è un giovane artista, classe 1992, che ha iniziato a studiare musica già da bambino. Nel 2015 è nato il suo progetto artistico, pubblicando il suo primo EP, mentre qualche anno dopo è arrivato anche il primo album, Quess, seguito poi da Cafu nel 2019. Anche Folcast ha un account Instagram molto seguito.

