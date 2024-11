Lilli Gruber e Matteo Salvini hanno avuto un duro faccia a faccia in diretta tv dopo la polemica dei giorni scorsi, seguita al furto subito dalla giornalista e utilizzato dal vicepremier leghista per attaccarla.

Nella puntata di ieri sera di Otto e Mezzo, su La 7, Gruber ha invitato Salvini come ospite e lo ha nuovamente accusato di aver diffuso una fake news sul suo conto. Lui, per tutta risposta, le ha donato un cioccolatino.

La tensione tra i due deriva da un post social diffuso due giorni fa da Salvini (e da uno analogo condiviso dall’account Fratelli d’Italia) in cui si sosteneva che Gruber, dopo essere stata derubata a Villa Borghese (da ladri ignoti), avrebbe irrigidito la sua posizione sul tema dell’accoglienza degli immigrati.

In serata la giornalista, aprendo il suo programma Otto e Mezzo, aveva accusato il leader della Lega e il partito della premier Giorgia Meloni di aver lanciato una fake news, dato che lei da sempre è contraria alle “porte aperte per tutti”.



La polemica ha registrato un nuovo capitolo ieri sera, quando Salvini è stato ospite proprio di Otto e Mezzo. “Lei anche ieri sui social ha propagato questa fake news che mi coinvolge e che io sarei rinsavita e che adesso sarei contro un’immigrazione indiscriminata”, gli ha ricordato Gruber durante la puntata.

E lui: “Lei ha detto che non possiamo accogliere tutti. Son d’accordo con lei: non possiamo accogliere tutti”.

“Le do una notizia”, ha ripreso Gruber: “Lo dico da anni e anni, anche qui con lei a Otto e Mezzo. Si guardi Otto e mezzo e apprenderà delle notizie. Sa perché? Perché noi qui cerchiamo di andare oltre la propaganda. Ci proviamo”.

Al che Salvini, con un colpo di teatro, si è infilato una mano nell’interno della giacca e ha estratto due cioccolatini, uno per la stessa Gruber e uno per Liliana Palmerini, giornalista del Sole 24 Ore, anche lei ospite in studio: “È la giornata mondiale della gentilezza e io ho preso stamattina a Gubbio un bacio perugina. Peace and love!”, ha detto.

Al tavolo però c’era anche il giornalista Michele Santoro, che sorridendo ha fatto notare a Salvini di essersi dimenticato di lui: “A me niente bacio…”. “No, a lei no”, ha replicato il leghista. “Sono per le due signore”.