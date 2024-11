Fdi e Salvin attaccano Lilli Gruber, lei replica in diretta tv: “Le vostre sono solo fake news” | VIDEO

Fratelli d’Italia e Lega utilizzano il furto subito da Lilli Gruber per accusarla di incoerenza sul tema dell’immigrazione. Ma la conduttrice di Otto e Mezzo non ci sta e in diretta tv contro-replica duramente alla destra.

Ieri il partito della premier Giorgia Meloni e il vicepremier leghista Matteo Salvini hanno commentato sui social la notizia “Lilli Gruber derubata a Villa Borghese mentre faceva ginnastica”. Sia Fdi sia il leader del Carroccio hanno messo in relazione l’episodio a una frase pronunciata dalla giornalista nella puntata di Otto e Mezzo della sera precedente: “Le porte aperte a tutti non se lo può più permettere nessuno”, aveva detto Gruber.

“Colpo di scena: i confini si possono chiudere perché la Gruber è stata derubata”, hanno commentato da Fratelli d’Italia. Sulla stessa linea il commento postato da Salvini: “Attenzione! Anche Lilli Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che con un’accoglienza indiscriminata e un’immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata!”.

Lilli Gruber ha replicato ai due post nell’apertura della puntata di ieri sera del suo programma. “Intanto, vorrei dire a Fdi che se ha notizie su chi mi abbia derubato deve andare subito in commissariato per fare una denuncia, visto che né io, né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il marsupio. Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano, quindi mi chiedo: come fa Fdi a essere così sicuro che sia stato un immigrato?”.

“Non ho mai difeso un’accoglienza indiscriminata con le porte aperte a tutti”, ha puntualizzato la giornalista. “Quindi, Matteo Salvini può andarsi a rivedere qualche puntata delle tante di Otto e mezzo, così potrà essere rassicurato”.

Gruber ha poi concluso rivolgendosi ai telespettatori: “Perché vi racconto tutto questo? Perché questo è un classico esempio di fake news, quindi una manipolazione, una bugia, che viene venduta per notizia vera. E uno si chiede: se questo governo di destra-destra governa così come manipola le informazioni, allora c’è di che preoccuparsi”.