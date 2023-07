Scomparsa: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, domenica 9 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la seconda puntata di Scomparsa, serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, trasmessa su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della seconda puntata, a fare la chiamata è stato Riccardo Trasimeni, padre di Arturo, che, uscito dal Carcere di San Vittore 10 mesi prima, lavora ora presso un benzinaio vicino a San Benedetto. La Telese è stata consulente del Tribunale dei Minori che tolse Arturo al padre come ha scritto anche Giancarlo Ferrari de Il Quotidiano di Roma. Nemi e la Telese iniziano le ricerche dell’uomo e Arturo rivela loro di aver rifiutato il padre tempo prima. Durante la chiamata in radio Trasimeni non dice nulla di rilevante alla Telese e non si riesce a rintracciarlo; Nemi però arriva a lui seguendo Arturo. Trasimeni non ha rapito le ragazze ma ha fatto tutto solo per cercare di riconciliarsi col figlio e quindi verrà processato solo per intralcio alla giustizia; ha invece visto le ragazze scendere al benzinaio da un suv nero vestite molto eleganti.

Nel secondo episodio della seconda puntata di Scomparsa, la piccola Greta Iseo racconta a Nora che la sorella aveva una storia d’amore segreta e che per questo è scappata. Gli abiti indossati dalle due amiche provengono dalla boutique di Olga Turano che, dopo essere stata informata da Nemi, interroga il marito che nega fermamente e che Balestri scopre poi essere amante della Rebeggiani. Nora per puro caso nel lampadario della stanza della figlia trova una lettera di confessione sull’uso di droghe a causa della mancanza del padre e sulla volontà di partire. Monica Giuliani fa vedere a Nemi un video di un suo comizio davanti alla stazione dove si vedono le due ragazze in partenza tre giorni prima della scomparsa. Marianna Iseo racconta a Nemi che la figlia potrebbe essersi innamorata di un uomo più grande e sposato. Nora si reca a Roma da Enrico, suo fidanzato nel 1999, per raccontargli della scomparsa di Camilla, che è figlia anche sua.

Cast

