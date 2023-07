Scomparsa: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv su Rai 1

Da domenica 2 luglio 2023 su Rai 1 va in onda in replica Scomparsa, serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, trasmessa su Rai 1 dal 20 novembre al 19 dicembre 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nora Telese, una psichiatra infantile che ha cresciuto da sola sua figlia Camilla, si trasferisce assieme alla ragazza da Milano a San Benedetto del Tronto. Camilla ha sedici anni e fa subito amicizia con i suoi coetanei, in particolare con Sonia, che diventerà ben presto la sua migliore amica. Un sabato sera le due ragazze vanno alla festa del liceo, ma non fanno più ritorno.

Nora è disperata e chiede aiuto al vicequestore Giovanni Nemi, ma le indagini per ritrovare le due ragazze, si rivelano più complicate del previsto e vedono susseguirsi i sospettati. Il primo sospetto è Riccardo Trasimeni, un uomo a cui anni prima Nora ha contribuito nel suo lavoro a togliere la paternità del figlio. Proprio suo figlio Arturo quella sera è stato visto baciarsi con Camilla, come rivela un amico delle ragazze. Alla fine si scopre che Riccardo Trasimeni voleva solo entrare in contatto con il figlio e che non è lui il colpevole.

Si sospetta anche di un amico delle ragazze, Andrea Pasini, figlio del professore primario di chirurgia all’ospedale cittadino, che le ha accompagnate alla festa del liceo e con loro ha preso delle droghe. E si sospetta anche di Arturo, che però rivela che durante la festa Camilla lo ha lasciato e per l’effetto della droga lo ha insultato: lui è quindi tornato a casa e non l’ha più né vista né sentita. In un video si vedono le due ragazze entrare nel bagno di una stazione di servizio indossando abiti costosi ed eleganti: i vestiti provengono dalla boutique di Olga Turano, moglie del facoltoso farmacista Ugo Turano, che è anche l’ultima persona a cui Sonia ha inviato un messaggio la notte della scomparsa. Si scopre così che dopo la festa del liceo le ragazze sono andate a un party organizzato con ragazze giovani e uomini adulti, accompagnate proprio da Turano.

Scomparsa: il cast

Abbiamo visto la trama di Scomparsa, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Nora Telese

Giuseppe Zeno: vice questore aggiunto Giovanni Nemi

Eleonora Gaggero: Camilla Telese

Luigi Petrucci: Ispettore Nicola Balestri

Andrea Renzi: Enrico Carezza

Luigi Di Fiore: Fausto Iseo

Fiorenza Tessari: Marianna Iseo

Pamela Stefana: Sonia Iseo

Michele De Virgilio: Prof. Pasini

Romano Reggiani: Andrea Pasini

Elisabetta Pellini: Annalisa

Niccolò Calvagna: Lorenzo Nemi

Simon Grechi: Davide Giuliani

Clotilde Sabatino: Monica Giuliani

Federico Russo: Luca Rebeggiani

Saul Nanni: Arturo “Armadillo” Trasimeni

Fabio Camilli: Riccardo Trasimeni

Maria Rosaria Russo: Marta Rebeggiani

Euridice Axen: Olga Turano

David Sef: Amir Ikri

Alessia Lamoglia: Linda Balestri

Giulio Cristini: Gabriele Lanci

Flaminia Lera: Claudia

Massimo De Santis: Attilio Forgione

Sandra Ceccarelli: Gilda

Marco Cocci: Giancarlo Ferrari

Chiara Conti: Gloria Spaggiari

Alberto Molinari: Ugo Turano

Sofia Ferrajuoli: Greta Iseo

Germana Botta: Arianna Gualtieri

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Scomparsa, in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). La prima domenica 2 luglio 2023; la sesta e ultima domenica 6 agosto 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 2 luglio 2023

Seconda puntata: domenica 9 luglio 2023

Terza puntata: domenica 16 luglio 2023

Quarta puntata: domenica 23 luglio 2023

Quinta puntata: domenica 30 luglio 2023

Sesta puntata: domenica 6 agosto 2023

Streaming e tv

Dove vedere Scomparsa in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari prodotti Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.