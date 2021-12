School of Mafia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda School of Mafia, film del 2021 diretto da Alessandro Pondi che vede un cast giovane arricchito da grandi attori come Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi e Nino Frassica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le vicende di tre ragazzi di New York pronti a realizzare i loro sogni per il futuro. Nick è un chitarrista che sta per prendere parte al talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza; sarebbe tutto perfetto se non fosse per il fatto che tutti e tre sono figli di tre boss mafiosi siciliani: Primo Di Maggio, Donato Cavallo e Vito Masseria. I tre che pretendono che i figli seguano le loro orme e prendano il controllo delle rispettive organizzazioni ma nessuno di loro sembra propenso a farlo. Allora i loro padri decidono di portarli a forza tutti e tre in Sicilia per farli sottoporre a un addestramento di Don Turi ’u Appicciaturi, detto Mister T, al fine di fare di loro dei veri boss mafiosi. Giunti in Sicilia sotto la guida di Mister T, e la supervisione di Salvo Svizzero, i tre apprenderanno in maniera esilarante tutte le regole e i sistemi da adottare per divenire dei veri mafiosi.

School of Mafia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di School of Mafia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuseppe Maggio: Nick Di Maggio

Guglielmo Poggi: Joe Cavallo

Michele Ragno: Tony Masseria

Emilio Solfrizzi: Donato Cavallo

Fabrizio Ferracane: Primo Di Maggio

Paolo Calabresi: Vito Masseria

Maurizio Lombardi: Salvo Svizzero

Nino Frassica: Don Turi ’u Appicciaturi

Gianfranco Gallo: Don Masino Mazzarò

Paola Minaccioni: Carmela

Giulio Corso: Tano Beddafazza

Monica Vallerini: Anchor Woman

Tony Sperandeo: Frankie Ghost

Paola Lavini: donna formosa

Tiziana Schiavarelli: Connie

Fabrizio Buompastore: salumiere

Streaming e tv

Dove vedere School of Mafia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.