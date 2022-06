Scherzi a parte (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è formata l’edizione in replica di Scherzi a Parte? Il programma è condotto da Enrico Papi e torna sui piccoli schermi di Canale 5 con un ciclo di episodi in replica in attesa della nuova edizione. Secondo TVBlog, i nuovi episodi dovrebbero arrivare con il palinsesto autunnale, verso settembre 2022. Al momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate da parte di Mediaset. Ma, nel dubbio, i telespettatori possono rispolverare la memoria con la precedente edizione condotta da Enrico Papi. Per il celebre conduttore si tratta di un ben gradito debutto sul palcoscenico di questo format in onda dagli anni ’90. Tantissimi gli ospiti che lo hanno accompagnato in questa nuova avventura. Ma da quante puntate è formata l’edizione in replica? Di seguito vi riportiamo la programmazione che potrebbe subire variazioni, siccome si tratta di episodi già andati in onda. Il primo parte giovedì 9 giugno 2022:

Prima puntata, giovedì 9 giugno 2022

Seconda puntata, giovedì 16 giugno 2022

Terza puntata, giovedì 23 giugno 2022

Quarta puntata, giovedì 30 giugno 2022

Quinta puntata, giovedì 7 luglio 2022

Sesta puntata, giovedì 14 luglio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Scherzi a parte? Il format è piuttosto datato, la prima edizione risale al 1992 con Teo Teocoli, ma nel tempo si è modellato e adattato ad una televisione più moderna. La messa in onda parte alle 21:20 su Canale 5 e dovrebbe terminare intorno alle 00:35, poco prima del TG5 Notte. Ogni puntata quindi dovrebbe durare circa 185 minuti.

Scherzi a parte streaming

Dove vedere Scherzi a parte in replica in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, lo show con Enrico Papi va in onda ogni giovedì sera a partire dal 9 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione degli utenti a cui è possibile accedere tramite desktop e app.