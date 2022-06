Scherzi a parte: ospiti, quante puntate e streaming

A partire da questa sera, giovedì 9 giugno 2022, va in onda in prima serata Scherzi a parte. Il programma torna sui piccoli schermi di Canale 5 con la replica della precedente edizione condotta per la prima volta da Enrico Papi. Quando quest’ultimo ha debuttato sul canale principale di Mediaset, il programma era fissato nel palinsesto della domenica in prima serata. Ma, in vista dell’estate, le repliche occupano un posto fisso di giovedì. Ma quali sono gli ospiti e da quante puntate è composta questa edizione? Scopriamo tutto quello che sappiamo.

Ospiti

La nuova edizione di Scherzi a parte arriva in replica su Canale 5. Nuovo conduttore e anche nuovo studio. Enrico Papi intrattiene il pubblico da casa in uno studio elegante e minimal. Ad accompagnarlo lungo il percorso tantissimi ospiti pronti a giocare insieme. La prima puntata, ad esempio, può contare sul supporto di Manuela Arcuri, attrice ben nota soprattutto al pubblico delle fiction di Canale 5. Così come appare Gianfranco Vissani, chef e critico gastronomico. Altri ospiti sono Antonella Elia e Andrea Roncato. Particolarità di questa edizione è che il pubblico da casa è coinvolto. In che modo? Enrico Papi ha messo in piedi uno scherzetto con i fiocchi trasmesso in diretta e il protagonista dello scherzo può partecipare allo show arrivando a Cologno Monzese. Inoltre in ogni puntata sarà coinvolta una presenza femminile in una candid camera. Tra queste: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci.

Scherzi a parte: quante puntate

Da quante puntate è composto Scherzi a parte? Il programma condotto da Enrico Papi occupa la prima serata di giovedì su Canale 5 con puntate in replica: in totale l’edizione è composta da sei puntate. Di seguito vi riportiamo la programmazione generale dello show, che tuttavia potrebbe subire modifiche trattandosi di repliche:

Prima puntata, giovedì 9 giugno 2022

Seconda puntata, giovedì 16 giugno 2022

Terza puntata, giovedì 23 giugno 2022

Quarta puntata, giovedì 30 giugno 2022

Quinta puntata, giovedì 7 luglio 2022

Sesta puntata, giovedì 14 luglio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Scherzi a parte in replica in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, lo show con Enrico Papi va in onda ogni giovedì sera a partire dal 9 giugno 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il programma in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione degli utenti a cui è possibile accedere tramite desktop e app.