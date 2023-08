Scherzi a parte: le anticipazioni e gli scherzi della quarta puntata oggi, 28 agosto 2023

Questa sera, lunedì 28 agosto 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica la quarta puntata di Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione per la seconda stagione ci sarà Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera vedremo tanti scherzi a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. In particolare vittime di Enrico Papi saranno: Donatella Rettore, Flavia Vento, Simona Branchetti, Marco Melandri e Ciro Ferrara. Più nel dettaglio il programma ha mandato un finto agente di polizia locale ad identificare Donatella Rettore, mentre un uomo era steso a terra per strada; per quanto riguarda invece Flavia Vento, lo scenario del nuovo scherzo si preannuncia assai diverso. La Vento è immortalata in acqua, all’interno di un gommone rosa a forma di animale e mentre qualcuno spara un finto colpo di pistola. Cosa sarà successo alla showgirl?; Simona Branchetti invece si è ritrovata in una stalla, alla presenza di un uomo in abiti da lavoro e verso il quale cerca di fornire alcune giustificazioni in merito alla figura del figlio; Marco Melandri poi perderà le staffe; e Ciro Ferrara sarà parecchio preoccupato dalle richieste di un uomo… I vari Vip saranno presenti in studio e seguiranno con noi i loro scherzi. E non sono da escludere delle sorprese…

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.