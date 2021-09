Scherzi a parte: lo scherzo ad Al Bano (Video)

Stasera, domenica 19 settembre 2021, a Scherzi a parte andrà in onda lo scherzo ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco, pare, lo vedremo per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande… Dove vedere lo scherzo ad Al Bano? Al momento il video non è stato diffuso da Mediaset. Ma lo si potrà trovare, pochi istanti dopo la messa in onda su Canale 5, sul sito MediasetPlay.it (qui il link). Appuntamento a stasera, domenica 19 settembre 2021, alle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 19 settembre 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Quante puntate sono previste per Scherzi a parte? Di seguito la programmazione e completa: