Scherzi a parte 2022: le anticipazioni e vittime scherzi dell’ultima puntata, 16 ottobre

Questa sera, domenica 16 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta e ultima puntata di Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione del varietà incentrato sugli scherzi ai danni dei vip. Alla conduzione per la seconda stagione ci sarà Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera vedremo tanti scherzi a diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. In particolare vittime di Enrico Papi saranno: Giucas Casella, Deborah Compagnoni, Elisabetta Gregoraci e Drusilla Gucci. Anche in questa edizione, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, si rivedono a mente lucida e raccontano poi le emozioni vissute nel corso dello scherzo.

Scherzi a parte 2022: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2022, il programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate (ridotte a cinque a causa dei bassi ascolti): la prima domenica 18 settembre 2022; l’ultima il 16 ottobre 2022 invece del 23 come inizialmente previsto. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 18 settembre 2022

Seconda puntata: domenica 25 settembre 2022

Terza puntata: domenica 2 ottobre 2022

Quarta puntata: domenica 9 ottobre 2022

Quinta puntata: domenica 16 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Scherzi a parte 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.