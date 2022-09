Scherzi a parte 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2022, il programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 18 settembre 2022; l’ultima il 23 ottobre 2022. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 18 settembre 2022

Seconda puntata: domenica 25 settembre 2022

Terza puntata: domenica 2 ottobre 2022

Quarta puntata: domenica 9 ottobre 2022

Quinta puntata: domenica 16 ottobre 2022

Sesta puntata: domenica 23 ottobre 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Scherzi a parte 2022 in onda su Canale 5? Ogni puntata di Scherzi a parte 2022 andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore oo,20. La durata prevista è quindi di circa 3 ore. “Cosa ci può anticipare? Gli ospiti in studio, protagonisti degli scherzi, dovranno stare attenti perché anche quel luogo riserverà tante sorprese. Non a caso il sottotitolo del programma è: “Nessuno è tranquillo” – le parole di Enrico Papi a Tv Sorrisi e canzoni -. Non sarò cattivo, ma preparerò loro delle trappole, tenendo a mente il fatto che voglio fare divertire la gente a casa con scherzi un po’ da cartone animato. Poi, dopo l’esperimento dell’anno scorso, riproporremo anche lo scherzo in diretta, con un’organizzazione a livello tecnico e logistico molto studiata, quindi ci possiamo permettere cose impensabili! Infine, abbiamo cercato di fare scherzi anche a personaggi quasi irraggiungibili”.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2022, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.