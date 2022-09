A che ora inizia Scherzi a parte 2022: l’orario d’inizio di ogni puntata su Canale 5

A che ora inizia Scherzi a parte 2022, la sedicesima edizione dello show condotto da Enrico Papi su Canale 5? La messa in onda di ogni puntata è prevista intorno alle ore 21,30. Ogni puntata andrà in onda fino alle ore oo,20. La durata prevista è quindi di circa 3 ore. Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2022, il programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 18 settembre 2022; l’ultima il 23 ottobre 2022. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 18 settembre 2022

Seconda puntata: domenica 25 settembre 2022

Terza puntata: domenica 2 ottobre 2022

Quarta puntata: domenica 9 ottobre 2022

Quinta puntata: domenica 16 ottobre 2022

Sesta puntata: domenica 23 ottobre 2022

Conduttore

Abbiamo visto a che ora inizia Scherzi a parte 2022, ma chi è il conduttore? A condurre l’edizione 2022, come detto, sarà Enrico Papi. “Cosa ci può anticipare? Gli ospiti in studio, protagonisti degli scherzi, dovranno stare attenti perché anche quel luogo riserverà tante sorprese. Non a caso il sottotitolo del programma è: “Nessuno è tranquillo” – le parole del conduttore a Tv Sorrisi e canzoni -. Non sarò cattivo, ma preparerò loro delle trappole, tenendo a mente il fatto che voglio fare divertire la gente a casa con scherzi un po’ da cartone animato. Poi, dopo l’esperimento dell’anno scorso, riproporremo anche lo scherzo in diretta, con un’organizzazione a livello tecnico e logistico molto studiata, quindi ci possiamo permettere cose impensabili! Infine, abbiamo cercato di fare scherzi anche a personaggi quasi irraggiungibili”.