Scherzi a parte 2021: le vittime del programma di Canale 5

Quali sono le vittime di Scherzi a parte 2021, la quindicesima edizione in onda su Canale 5 dal 12 settembre? Tra le vittime degli scherzi che vedremo nel corso delle varie puntate di questa edizione figurano il conduttore Paolo Del Debbio (vittima di uno scherzo in diretta televisiva nel giugno 2019), l’attrice Manuela Arcuri (vittima a Cinecittà World), l’attore Andrea Roncato (scherzo registrato alla Mostra del Cinema di Venezia), la showgirl Valeria Marini (che ha avuto a che fare con una bambola gonfiabile per adulti), la conduttrice Antonella Elia, lo chef Gianfranco Vissani, il giornalista Mario Giordano e la cantante Orietta Berti. Di seguito l’elenco:

Al Bano Manuela Arcuri Dodi Battaglia Orietta Berti Elenoire Casalegno Paolo Del Debbio Antonella Elia Mario Giordano Elettra Lamborghini Vladimir Luxuria Valeria Marini Federica Panicucci Nicola Porro Andrea Roncato Rocco Siffredi Martina Stella Antonella Elia Gianfranco Vissani

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Scherzi a parte 2021, il programma condotto da Enrico Papi in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima domenica 12 settembre 2021; l’ultima il 17 ottobre 2021. La messa in onda sarà sempre intorno alle ore 21,30. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 12 settembre 2021

Seconda puntata: domenica 19 settembre 2021

Terza puntata: domenica 26 settembre 2021

Quarta puntata: domenica 3 ottobre 2021

Quinta puntata: domenica 10 ottobre 2021

Sesta puntata: domenica 17 ottobre 2021

Conduttore

Abbiamo visto le vittime di Scherzi a parte 2021, ma qual è il conduttore o conduttori del programma? A condurre l’edizione 2021 sarà Enrico Papi. Al suo fianco ci saranno alcuni volti femminili che si alternano di volta in volta. Due di questi, come anticipato da TvBlog, saranno Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia. Quest’ultima, tra l’altro è stata anche vittima di uno scherzo.