Scatola, il testo della canzone di Laura Pausini ospite al Festival di Sanremo 2022

Qual è il testo di Scatola, la canzone cantata da Laura Pausini oggi, 2 febbraio 2022, al Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole del brano:

Ti ricordi quando noi eravamo solo una

In un viaggio un po’ insicuro per la nostra età, e

Dormivamo anche di schiena, perché non ci preoccupava

Il crescere o il doverci separare

E ballavamo sulle note di Billie Jean

Rompendo le doghe del letto

Truccandoci in un modo orrendo

Io ti dicevo che volevo cantare

Tu cosa volevi fare?

E tu cosa volevi fare?

Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare

Perché cucire di ricordi il sole serve a non dimenticare

Ti ho trovato in una scatola, c’era il tuo numero di cellulare

Ti ho cercato ma niente da fare, chissà se mi hai dimenticata

Ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata

Ricordati che io, ricordati che tu, siamo la stessa cosa

Ti ricordi quando noi fissavamo il cielo scuro

Chiedendoci cosa ci fosse oltre, e

Giocavamo con il buio, l’innocenza e le paure

Cercando un senso a tutte quelle cose

E leggevamo solo libri sull’amore

Sognando le più belle storie

Amando le più misteriose

Poi ti dicevo mi volevo sposare

Tu cosa volevi fare?

E tu cosa volevi fare?

Ti ho lasciato in una scatola per poterti ricordare

Perché coprire di ricordi il male serve a non dimenticare

Ti ho trovato in una scatola, c’era il tuo numero di cellulare

Ti ho cercato ma niente da fare, chissà se mi hai dimenticata

Chissà se mi hai dimenticata

Ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata

Ricordati che io, ricordati che tu, siamo la stessa cosa

Ma io non ti ho dimenticata, io non ti ho dimenticata

Ricordati che io, ricordati che tu, siamo la stessa cosa

