Scarpette rosse e i sette nani: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 28 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Scarpette rosse e i sette nani, film del 2019 scritto e diretto da Sung-ho Hong. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sette principi eroi, dopo aver sconfitto un drago e salvato la Principessa delle Fate, vengono maledetti da quest’ultima per averla attaccata in quanto ritenuta una strega per via del suo aspetto: l’incantesimo, che li trasforma in paffuti nani dalla pelle verde ogni volta che vengono guardati da qualcuno, può essere spezzato solo dal bacio della donna più bella del mondo.

Un anno dopo, nel regno di Favolisolandia, la principessa Biancaneve trova il diario di suo padre, recentemente scomparso: l’uomo, da tempo vedovo, decise di risposarsi con Regina, ritenuta una strega ma non da lui, perché non poteva credere che lo fosse dato che era una donna molto bella; col tempo però cominciarono a sparire diverse persone a corte, e quando il re scoprì la moglie intenta a parlare con un inquietante albero animato da uno specchio magico, comprese la realtà delle cose e, sapendo di avere poco tempo a disposizione, lasciò scritto alla figlia di cercare I Favolosi Sette. Trovato il melo incantato indicato dal padre, Biancaneve ne afferra i due frutti che diventano un paio di scarpette rosse, che una volta indossate la trasformano fisicamente rendendola alta e snella; viene scoperta subito dopo da Regina (che però non la riconosce), ma riesce a scappare grazie a una scopa volante. Regina consulta lo specchio magico, dal quale apprende che ora la fuggitiva è la donna più bella di tutte.

Biancaneve si risveglia nella casa dei nani, dove rimane sorpresa nello scoprire il suo nuovo aspetto e, per mantenere l’anonimato, afferma di chiamarsi Scarpette rosse; dopo aver salvato la ragazza (allontanatasi nel bosco di notte poiché convinta di aver scorto il padre) dall’attacco di un grande coniglio di legno (successivamente da loro “addomesticato”), i nani pensano a come farla innamorare per spezzare la maledizione. Il giorno seguente Arthur la porta in città, ma Biancaneve viene scoperta da due guardie mandate dal principe Average (che vuole invitare alla sua festa di compleanno ospiti prestigiosi, e al quale Regina ha proposto un patto) che la riconoscono da un poster da ricercata: per depistarle, Biancaneve si toglie le scarpette riacquistando l’aspetto originario, ma quando rischia di venire comunque attaccata da alcuni soldati, Merlino li tramortisce e si allontana senza sapere che si tratta della stessa ragazza. Biancaneve indossa nuovamente le scarpette e, nel fuggire ancora dalle due guardie, lascia cadere la locandina che aveva disegnato per ritrovare suo padre; allora Merlino la riproduce su un campo di viole.

Scarpette rosse e i sette nani: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Scarpette rosse e i sette nani, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Baby K: Biancaneve / Scarpette rosse

Pio D’Antini: Merlino

Amedeo Grieco: Arthur / specchio magico

Anna Cesareni: Regina

Emiliano Coltorti: principe Average

Gabriele Sabatini: Jack

Alessandro Budroni: Hans

Gianfranco Miranda: Pino

Simone D’Andrea: Noki

Francesco De Francesco: Kio

Marco Mete: Bianco Re

Serena Cianfriglia: orsetto 1

Matilde Ferraro: orsetto 2

Adrian Alto: orsetto 3

Alessandro Messina: guardia 1

Marco Fumarola: guardia 2

Streaming e tv

Dove vedere Scarpette rosse e i sette nani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 gennaio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.