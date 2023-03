Chi è Saverio Lodato, il compagno (marito) di Lunetta Savino ospite a Oggi è un altro giorno

Lunetta Savino è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Rai 1 condotta da Serena Bortone. Ma chi è il marito o il compagno della grande attrice? Tutti ne apprezzano le grandi doti e la ricordano per grandi interpretazioni, oltre che per personaggi amatissimi come Cettina in Un medico in famiglia.

Attualmente Lunetta Savino ha un compagno, Saverio Lodato: si tratta di un noto giornalista e saggista. Classe 1951, è laureato in Filosofia, e ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano L’Ora. Dal 1980 scrive su l’Unità come corrispondente da Palermo. Fu arrestato nel 1988 insieme al collega Attilio Bolzoni di Repubblica per aver pubblicato le rivelazioni del pentito Antonino Calderone, violando il segreto istruttorio. Furono entrambi assolti nel 1991 dall’accusa di peculato e amnistiati per quella di rivelazioni del segreto istruttorio.

Nei suoi articoli e nei suoi saggi, Lodato affronta e sviluppa i temi e le connessioni della politica italiana, con particolare attenzione alla mafia. In proposito è autore di una cronaca del fenomeno mafioso, continuamente aggiornata; l’ultima edizione (Quarant’anni di mafia) è stata pubblicata nel 2012. In altre opere ha incontrato i protagonisti della lotta alla mafia (i Pubblici ministeri Piero Grasso e Roberto Scarpinato) e i pentiti Tommaso Buscetta e Giovanni Brusca.

Nel 2012, dopo più di trent’anni di collaborazione, Lodato lascia l’Unità e inizia a collaborare con il sito Antimafiaduemila.com. A dicembre 2012 ha aderito al manifesto del comitato promotore “Io ci sto”, il cui primo firmatario è il magistrato Antonio Ingroia, quale candidato premier del movimento Rivoluzione Civile.

Saverio e Lunetta non sono sposati, nonostante tutti credano che sia il marito. L’amore tra i due è sbocciato nel 2015, quando entrambi erano impegnati sul set del film Felicia Impastato: lei vestiva i panni della protagonista, mentre Saverio era co-autore della sceneggiatura. “È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto lati di me che non conoscevo”, ha raccontato Lunetta Savino in un’intervista, parlando del compagno.

Tra i libri di Saverio Lodato ricordiamo: Quarant’anni di mafia, La linea della palma (con Andrea Camilleri), Intoccabili (con Marco Travaglio), pubblicati da Rizzoli; Ho ucciso Giovanni Falcone (con Giovanni Brusca) e La mafia ha vinto (intervista-testamento a Tommaso Buscetta), entrambi Mondadori; Il ritorno del Principe (con Roberto Scarpinato), Un inverno italiano e Di testa nostra (con Andrea Camilleri), editi da Chiarelettere. Con Nino Di Matteo è autore de I nemici della giustizia (Rizzoli).

L’ex marito

Lunetta Savino ha avuto un marito, Franco Tavassi, un attore famoso. Nato a Napoli il 26 settembre 1958, lavora soprattutto a teatro. Tra i film importanti in cui ha recitato troviamo: “‘O Re” del 1989 e “Le cinque Rose di Jennifer”, dello stesso anno. I due si erano sposati in segreto, lontano dalle telecamere, ma il loro matrimonio si è concluso nel 1994 con la separazione. Dal loro amore è nato il loro unico figlio, Antonio Tavassi, nel 1988, che però non fa parte del mondo dello spettacolo.