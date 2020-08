Save Me 3 si farà? Anticipazioni sulla nuova stagione della serie tv Sky

Save Me 3: si farà la terza stagione?

Questa sera, lunedì 24 agosto 2020, va in onda in prima serata su Sky Atlantic dalle 21.15 Save Me Too, con il finale di stagione della seconda stagione della popolare e apprezzata serie Sky Original Save Me. Molti fan, in attesa di vedere questa sera gli ultimi due episodi, si stanno già chiedendo se ci sarà Save Me 3, vale a dire la terza stagione della serie tv creta da Lennie James, che ne è anche il protagonista. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Save Me 3: si farà? Cosa sappiamo finora

Partiamo con il dire che al momento Sky non ha dato una risposta certa alla nostra domanda. Dopo il grande successo di pubblico e di critica della prima stagione, Save Me era stata confermata, e i nuovi episodi, i sei di Save Me Too, sono andati in onda sulla pay tv britannica dal 1 aprile scorso e recentemente anche in Italia. Questa sera, infatti, l’appuntamento è con gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, della seconda stagione, su Sky Atlantic dalle 21.15 e in streaming su NOW TV.

Qualche elemento in più, però, lo ha fornito il creatore e protagonista di Save Me, Lennie James, che interpreta Nelly, un padre da mesi alla disperata ricerca di sua figlia, la tredicenne Jody, che arriverà a scavare in un mondo segnato da perversioni, pedofilia e criminalità. In un’intervista a RadioTimes, James ha dichiarato: “A dirla tutta, non sono ancora alla fase in cui mi trovavo quando scrissi la prima e la seconda stagione. Potrei arrivarci, oppure no. Non si tratta soltanto di portare avanti la storia di Nelly, ma anche quella di tutti gli altri personaggi, e a questo non sono ancora arrivato”.

Speranze per i fan arrivano da un’altra dichiarazione del creatore di Save Me, che ha affermato di essere in contatto con i produttori per un possible terzo capitolo: “Ne stiamo senz’altro parlando”. “La storia deve venire da sé in maniera naturale come credo sia stato per le prime due stagioni”, ha spiegato James, che ha aggiunto: “Questo è l’ambito che sto esplorando per poter continuare il racconto come abbiamo fatto finora”. Invece, a proposito del titolo della possibile nuova stagione di Save Me, il creatore ha chiosato scherzando: “Mi sono fregato da solo chiamando [la seconda stagione] Save Me Too! Potrebbe chiamarsi Save Me Now, oppure Save Me, Save You o addirittura Save Thee! Qualcosa verrà da sé nel corso della scrittura”. Insomma, Save Me 3 si farà o no? Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma dalle parole di James le possibilità sembrano buone.

