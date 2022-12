Sarah Altobello, malore nella notte al Grande Fratello Vip: “Non riesco a muovermi”

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, 10 dicembre 2022, Sarah Altobello ha avuto un malore. La gieffina dopo essersi coricata nel letto si è messa ad urlare chiedendo disperatamente l’aiuto di Alberto De Pisis: “Chiama qualcuno”, ha urlato Sarah tra le lacrime per il troppo dolore.

Dopo la puntata Sarah si è infilata nel letto e, forse per un movimento brusco, ha accusato un forte dolore al fianco. La vippona non è riuscita a trattenere le lacrime, Alberto De Pisis che dormiva nel letto accanto, ha sentito i lamenti di Sarah e ha chiesto insistentemente: “Tutto bene?”. Sarah tra la lacrime e le urla di dolore ha chiesto aiuto: “Non posso muovermi, sto malissimo. Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato”.

Stando alle parole riportate da Luca Onestini, Sarah Altobello pare che sia stata visitata da un medico subito dopo la richiesta di aiuto di Alberto. Sui social, i fan preoccupatissimi hanno cercato di spiegare cosa è successo: “Sarah aveva accusato dolori già da giorni, sicuramente avrà fatto un movimento brusco che le ha incrinato la costola. Fa un dolore allucinante”.