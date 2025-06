Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 giugno 2025

Stasera, sabato 7 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Chi dice che se il Vesuvio eruttasse all’improvviso Napoli non farebbe la fine di Pompei? Quante probabilità ci sono che il Vesuvio e i Campi Flegrei si risveglino? Si è pronti ad affrontare la prossima eruzione e a prevenire gli effetti catastrofici? Perché, nonostante le eruzioni del Vesuvio si siano più volte ripetute nella storia, i Sapiens hanno continuato a costruire in questo territorio? E sono consapevoli di vivere in una delle zone a maggior rischio vulcanico del Mediterraneo? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà il programma con Mario Tozzi prodotto da Rai Cultura.

Il Vesuvio dorme, ma è considerato uno dei vulcani più a rischio del pianeta. L’ultima eruzione risale ormai a 81 anni fa. Era il 1944 e le truppe alleate erano da poco sbarcate in Italia. Un’eruzione ben documentata che, pur considerata modesta, ha sprigionato 21 milioni di metri cubi di lava, ha distrutto numerosi centri abitati e ha prodotto ceneri che sono arrivate fino in Albania. Per ripercorrere la storia di uno dei vulcani più monitorati del mondo, partendo dall’eruzione del 79 d. C., la più intensa degli ultimi 2000 anni, “Sapiens” è entrato nel suo cratere, a 1175 metri di altezza dove lo sguardo abbraccia tutto il golfo di Napoli, in un’atmosfera di tranquillità che potrebbe interrompersi in qualsiasi momento. Attraverso le immagini e le testimonianze a disposizione è stata ricostruita l’eruzione del 1944, la distruzione che ha seminato in uno dei centri adagiati sulle pendici del vulcano, San Sebastiano al Vesuvio, già colpito in passato dall’eruzione del 1631 che aveva causato la morte di 4000 persone, poi incenerito da una successiva eruzione nel 1682. Ma ogni volta, quando la lava si ferma, l’eruzione viene magicamente dimenticata. E il Vesuvio torna ad essere solo una montagna. Un oblio collettivo che non ha impedito di formulare piani di prevenzione per il futuro.

Sulla base dell’eruzione del 1631, infatti, la Protezione Civile ha stilato un piano di evacuazione dettagliato che però deve fare i conti con una realtà complessa fatta di abusivismo diffuso e di strade inadeguate a sostenere eventuali evacuazioni. Senza contare che un piano di evacuazione si trasformerebbe in un piano di esodo, un allontanamento da cui non si torna indietro, in caso di esplosione. Nella zona rossa del Vesuvio vivono circa 700 mila persone, mentre in quella vicina dei Campi Flegrei 500 mila, 800 mila se si allarga lo sguardo anche alla zona gialla. I Campi Flegrei con i loro frequenti terremoti e altri vulcani italiani attivi ricordano che l’Italia è un territorio vulcanico a rischio elevatissimo, un rischio che dovrebbe essere mitigato non solo con attività di studio, all’avanguardia nel Paese, ma anche con una maggiore consapevolezza culturale. E capire che in certe zone è concesso di vivere solo in modo temporaneo perché il consenso della terra potrebbe essere ritirato senza tanto preavviso. In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Streaming e tv

