Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 30 novembre 2024

Stasera, sabato 30 novembre 2024, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.

Gli uomini sono i soli animali a darsi battaglia e gli unici ad avere inventato le armi? La guerra può essere un motore di evoluzione o lascia sul campo solo morte e distruzione? Questi sono alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà la terza puntata intitolata “Il viaggio della scimmia armata”. In apertura di puntata, nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Un viaggio nell’animo umano per capire se vi sia una origine evolutiva alla violenza che gli uomini hanno da sempre dispiegato gli uni contro gli altri. Come è accaduto poco più di un secolo fa in uno dei luoghi più visitati dal turismo internazionale: le Dolomiti. Qui austriaci e italiani si sono fronteggiati in uno dei più difficili teatri della Grande Guerra. Mario Tozzi sale sulle vette del Lagazuoi e delle Cinque Torri per raccontare la vita dei soldati che combattevano su fronti avversi a 2700 metri di quota visitando le trincee e i percorsi che hanno abbracciato le montagne fino a modificarne permanentemente il profilo.

La puntata ripercorrerà le fasi salienti dell’evoluzione della guerra che è intrinsecamente connessa a quella delle armi. Evoluzione tecnologica e strategie hanno trasformato nei secoli i rapporti di forza sul Pianeta. Come è accaduto ad Aquileia, città ricca e potente della Roma imperiale, invasa e saccheggiata nel 452 d.C. dagli Unni, guerrieri nomadi provenienti dalle steppe asiatiche.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – sabato 30 novembre 2024 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.