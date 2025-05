Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 maggio 2025

Stasera, sabato 24 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Da dove viene la scrittura? Perché solo i Sapiens scrivono? Scrittura e lingua: due facce della stessa medaglia? Quali saranno le scritture del futuro? Questi sono alcuni degli interrogativi di “Sapiens – Un solo pianeta” in onda stasera. La scrittura, una delle più grandi invenzioni dei Sapiens, rende immortali pensieri ed emozioni. Per esplorare il cammino affascinante della scrittura saremo a Creta, un’isola cruciale perché qui sono nate ben tre delle circa dodici scritture del mondo ancora non completamente decifrate. La scrittura nasce dal rebus. Il principio del rebus permette alle immagini di sillabare le parole. Lo hanno fatto gli Egizi, i Sumeri e i Cinesi. Poi subentra un alfabeto, che consente con una manciata di simboli di esprimere una vasta gamma di pensieri ed emozioni. Eppure, all’inizio la scrittura, compresa la cuneiforme, decodificata nel 1857 e usata per tre millenni in Mesopotamia, utilizza le immagini. E alle immagini potrebbe tornare la scrittura del futuro.

I Sapiens, intanto, si sono portati avanti con gli emoji, le immagini che invadono ormai ogni messaggio. Perché la predilezione dei Sapiens per le immagini c’è da sempre. Insieme a quella di esprimere le emozioni che hanno spinto a comunicare ancor prima che nascesse la scrittura. In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – sabato 24 maggio 2025 – alle ore 21.20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.