Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 febbraio 2023

Stasera, sabato 18 febbraio 2023, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La puntata che apre la nuova stagione di Sapiens – un solo pianeta riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia: Qual è il prezzo in denaro le amazzonie del mondo? E qual è il valore, invece, per l’equilibrio del pianeta? Chi ci guadagna dalla loro distruzione? Chi sono gli aggressori? E chi sono le vittime?

La famosa bonifica, durata oltre 10 anni e per la quale furono impiegate oltre 18 milioni e mezzo di giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato – dal punto di vista ambientale – il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico intervento in Europa, che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamenti di bestiame. La foresta planiziale dell’Agro Pontino, infatti, era la nostra Amazzonia, ma la bonifica, storicamente attribuita al periodo fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 18 febbraio 2023 – alle ore 21.45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.