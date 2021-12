Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 dicembre 2021

Stasera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. La bellezza artistica e architettonica di una città come Firenze è nota in tutto il mondo, tanto da essere considerata uno dei luoghi simbolo di bellezza e grandezza nella storia dei sapiens. Ma il segreto della grande bellezza fiorentina e del Rinascimento sta nelle sue rocce e nella sua storia geologica, cardini che hanno impostato le traiettorie storiche dei grandi uomini e degli artisti che l’hanno realizzata. Lo racconta Mario Tozzi a Sapiens, in onda sabato 18 dicembre alle 21.45 su Rai 3.

Proprio dal capoluogo toscano parte il viaggio nella storia geologica e nelle pietre che hanno permesso la storia degli etruschi e dei Medici, dalla sabbia antica dell’arenaria che ha costruito lo scheletro dei palazzi più importanti della città fino al marmo bianco delle Alpi Apuane, il cui aspetto algido ed elegante impreziosisce da secoli le facciate del Duomo, del Battistero, oltre ad aver esaltato la mano di artisti come Michelangelo.

Ma la storia della Terra, scritta nelle rocce e nei paesaggi, non ha influenzato solo le traiettorie della storia dei sapiens nella costruzione di Firenze: in un viaggio che ci porterà fino alle coste della Bretagna, sarà possibile comprendere come i fenomeni avvenuti centinaia di milioni di anni fa abbiano permesso la grande storia della Francia e lasciato un’eredità che giorno dopo giorno, noi sapiens abbiamo imparato ad accogliere e sfruttare per costruire qualsiasi cosa.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 18 dicembre 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.