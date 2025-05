Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 17 maggio 2025

Stasera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Da dove viene la scrittura e perché solo i Sapiens scrivono? Scrittura e lingua sono due facce della stessa medaglia? E quali saranno le scritture del futuro? Sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentrerà questa puntata intitolata “Caro Sapiens, ti scrivo”. La scrittura è una delle più grandi invenzioni dei Sapiens che sanno raccontare storie e astrarre i significati e hanno bisogno di affidare i propri pensieri alla scrittura per renderli immortali. La scrittura è un’invenzione recente: solo negli ultimi 5000 anni i Sapiens trasmettono le conoscenze attraverso qualche sistema di scrittura. Un viaggio a ritroso nel tempo per raccontarne la storia comincia a Orvieto, nella necropoli etrusca con il maggior numero di iscrizioni, quella del Crocifisso del Tufo, risalenti al VI secolo a.C. A questo popolo va il merito di aver introdotto per primi in Italia una scrittura basata sull’alfabeto. L’invenzione della scrittura, però, non spetta agli Etruschi. L’alfabeto non è altro che il traguardo finale di un percorso cominciato decine di migliaia di anni fa. In principio erano le immagini come quelle rappresentate nella grotta di Lascaux, in Francia, risalenti a più di 15 mila anni fa. O come i geroglifici introdotti dagli Egizi intorno al 3100 a.C. che restano per 3500 anni l’unica forma di scrittura nella Valle del Nilo. Sul podio su cui far salire gli inventori della scrittura ci sono senza dubbio loro, insieme ai Sumeri ma anche ai Cinesi e alle popolazioni della Mesoamerica.

Tappa anche a Creta, nel Palazzo di Festo, forse il più antico teatro del mondo. Creta è un’isola cruciale perché qui sono nate ben tre delle circa dodici scritture del mondo ancora non completamente decifrate: il geroglifico cretese, il disco di Festo e la Lineare A. A Tarquinia, nella necropoli di Monterozzi, ci sono invece alcune tra le iscrizioni etrusche più lunghe tramandate fino a noi.

Oggi sono 7000 le lingue parlate, ma il 40% è a rischio estinzione. Alcune lingue, come l’inglese e il cinese sono diventate dominanti (l’italiano è al ventinovesimo posto tra le lingue più parlate). Sono invece 300 i sistemi di scrittura usati in tutto il mondo; di questi il cinese, l’indiano, le scritture basate sull’alfabeto latino e l’arabo sono i più diffusi. Resta da chiedersi quali saranno le scritture del futuro. I Sapiens, intanto, si sono portati avanti col lavoro con gli emoji, le immagini che invadono ormai ogni messaggio. Perché la predilezione dei Sapiens per le immagini ci accompagna da quando gli uomini hanno inciso la prima raffigurazione sulla parete di una roccia. Insieme a quella di esprimere le emozioni che li hanno spinto a comunicare ancor prima che nascesse la scrittura.

In apertura di puntata nello spazio dedicato ai “Dialoghi di Sapiens”, lo scienziato Mario Tozzi converserà con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

