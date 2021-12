Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 dicembre 2021

Stasera, sabato 11 dicembre 2021, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Sono molte le domande cui si proverà a dare risposta nel corso della puntata. Un viaggio inedito attraverso un giorno di vita sulla Terra: un modo per vedere il nostro pianeta in maniera diversa, più mutevole, più veloce e per certi versi anche più fragile. Nell’arco di 24 ore il frenetico scorrere della vita non permette di soffermarsi su un aspetto che erroneamente si considera quasi immutabile: il pianeta in cui viviamo, i cui cambiamenti riteniamo essere invisibili se non in spazi temporali molto lunghi, come secoli o millenni. Ma non è così. Si viaggerà da una parte all’altra del pianeta Terra con un team di giovani ricercatori che mostreranno le invisibili trasformazioni in atto nel mondo della natura. Inoltre, attraverso una serie di dimostrazioni ed esperimenti, verranno mostrati i fenomeni che tengono in vita il pianeta. Con filmati e immagini straordinarie si potrà capire quei mutamenti invisibili che il nostro pianeta compie continuamente: dal vulcano di Stromboli ai ghiacciai dell’Islanda, dai deserti del Marocco alle spiagge della California, dalle foreste del Brasile alle città dell’America e dell’Asia.

Streaming e tv

Dove vedere Sapiens – Un solo pianeta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda, come detto, oggi – 11 dicembre 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.