Chi sono i Santi Francesi, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024

Chi sono i Santi Francesi, cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta di un power duo che il grande pubblico conosce in quanto vincitori di X Factor. Ora per loro la grande opportunità di farsi conoscere dal pubblico del Festival. I Santi Francesi sono un duo composto dal cantante e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista, bassista e corista Mario Francese. Il loro nome d’arte così particolare deriva quindi da una rivisitazione dei loro cognomi. Scopriamo qualcosa in più sui Santi Francesi.

Piemontesi, il loro primo singolo è stato Regina, che li ha portati alla vittoria del del LigaRockParkContest e alla conseguente apertura del concerto di Luciano Ligabue al parco di Monza (Liga Rock Park) nel settembre 2016. I due ragazzi, tra i concorrenti più attesi di questo Sanremo 2024, come detto hanno partecipato e vinto a X Factor 2022. Ma ancor prima uno dei due, Alessandro De Santis, aveva provato ad avviare una carriera solista partecipando ad Amici. Il cantante aveva ottenuto un banco nella 17esima edizione del talent senza però riuscire a trattenerlo a lungo. Prima il gruppo si chiamava The Jab e ne faceva parte anche il batterista Davide Buono.

Le cose vanno dunque meglio in coppia, con il partner Mario Francese. A X Factor il duo si è distinto da subito, già durante le primissime fasi dei casting, e ha conquistato gli spettatori del talent grazie ad alcune memorabili cover tra cui: “Creep” dei Radiohead, “Ti voglio” di Ornella Vanoni e “Un ragazzo di strada” dei Corvi, che sono tutt’ora considerate tra le loro migliori esibizioni live. Il loro inedito è “Non è così male”.

Del 2019 il disco d’esordio, Tutti Manifesti. La loro Birkenau è entrata nella colonna sonora del docufilm La vera storia di Lidia Maksymowicz, produzione inerente al tema dell’Olocausto e andato in onda su Rai Storia. Ora come detto per i Santi Francesi la grande opportunità di gareggiare direttamente tra i 30 Big di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, con il brano L’amore in bocca. Hanno strappato il pass per l’Ariston dopo aver vinto la finale di Sanremo Giovani con Occhi tristi.

Vita privata

Non tutti sanno che uno dei due componenti del duo dei Santi Francesi, vale a dire Alessandro De Santis, è fidanzato con la bravissima e bellissima attrice Matilda De Angelis. La coppia, che era stata fotografata per la prima volta dai paparazzi a gennaio 2023, ha deciso di venire allo scoperto quest’estate, e postano spesso foto insieme apparendo innamoratissimi.