Sanremo Giovani 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sanremo Giovani 2024? Il talent musicale va in onda su Rai 2 in seconda serata a partire dal 12 novembre 2024 con la conduzione di Alessandro Cattelan. In tutto 24 cantanti che si sfideranno per poter accedere alle Nuove proposte di Sanremo 2025. Nella prima fase delle selezioni (in onda in seconda serata su Rai 2 il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre) si passerà da 24 a 12 cantanti. Saranno poi selezionati tre finalisti per ognuna delle serate che si sfideranno nella semifinale del 10 dicembre, da cui usciranno i sei finalisti che il 18 dicembre su Rai1 e in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo Carlo Conti e Alessandro Cattelan decreteranno i quattro vincitori che a febbraio saranno tra le Nuove proposte del 75esimo Festival di Sanremo.

Quante puntate

Appuntamento su Rai 2 in seconda serata con la conduzione di Alessandro Cattelan. In tutto sono previste cinque puntate, a partire dal 12 novembre 2024. Le prime selezioni avvengono il 12, 19, 16 novembre e il 3 dicembre. L’ultima fase il 18 dicembre su Rai 1 in prima serata con la finalissima che decreterà le quattro Nuove proposte che vedremo a Sanremo 2025.

Da 24 a 12 Artisti

Da martedì 12 novembre, quattro appuntamenti settimanali con Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay). Da 12 a 6 Artisti

La semifinale andrà in onda martedì 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 (e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli). Da 8 Artisti (compresi 2 di Area Sanremo) ai 4 Artisti che saliranno sul palco dell’Ariston

Finalissima, dal vivo in prima serata su Rai 1, in onda il 18 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la doppia conduzione di Carlo Conti e di Alessandro Cattelan (commentata su Rai Radio2).

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Sanremo Giovani 2024? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata dal 12 novembre 2024 intorno alle 23. Il programma ha una durata di un’ora.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in seconda serata dal 12 novembre 2024 con la conduzione di Alessandro Cattelan. Sarà possibile seguire gli episodi anche in streaming su Rai Play, dove sono già disponibili le canzoni in gara.