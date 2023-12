Sanremo Giovani 2023, chi e come si vota per i cantanti in gara

Come si vota per i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2023, la finale in onda stasera – martedì 19 dicembre – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: non si può votare per nessuno. A decidere i vincitori non sarà il pubblico da casa bensì una giuria composta dalla commissione musicale (50 per cento) e dal voto del direttore artistico (50 per cento). I primi tre classificati della serata guadagneranno il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di Sanremo 2023, aggiungendosi agli altri 27 partecipanti al Festival che sono stati annunciati nei giorni scorsi dallo stesso Amadeus.

Come già accaduto nel 2018, nel 2021 e nel 2022, il concorso sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo: durante la serata, i 12 finalisti, selezionati da una commissione musicale, si esibiranno e saranno valutati. Ma quali sono i cantanti di Sanremo Giovani 2023? Eccoli: