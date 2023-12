Sanremo Giovani 2023: cantanti, canzoni, regolamento, giuria, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 19 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2023, la 17esima edizione del concorso che vedrà alla conduzione Amadeus. Come già accaduto nel 2018, nel 2021 e nel 2022, il concorso sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo: durante la serata, i 12 finalisti, selezionati da una commissione musicale, si esibiranno e saranno valutati da una giuria composta dalla commissione musicale (50 per cento) e dal voto del direttore artistico (50 per cento). I primi tre classificati della serata guadagneranno il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di Sanremo 2024, aggiungendosi agli altri 27 partecipanti al Festival che sono stati annunciati nei giorni scorsi dallo stesso Amadeus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cantanti e canzoni

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023? Tra loro 8 arrivano dalla selezione ufficiale e 4 invece escono dal percorso Area Saremo. Eccoli tutti:

Dipinto: Criminali

Fellow: Alieno

Nausica: Favole

Omini: Mare Forza 9oi

Bnkr44: Effetti speciali

Clara: Boulevard

Grenbaud: Mama

Jacopo Sol: COSE CHE NON SAI

Lor3n: Fiore D’inverno

Santi Francesi: Occhi tristi

Tancredi: Perle

Vale LP: Stronza

Sanremo Giovani 2022: la giuria

A giudicare e decidere i vincitori di Sanremo Giovani 2023 che quindi prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 sarà la giuria: ovvero la commissione musicale incaricata di selezionare gli artisti e il direttore artistico. Stiamo parlando di:

Amadeus

Leonardo De Amicis

Federica Lentini

Massimo Martelli

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sanremo Giovani 2023? Ve lo diciamo subito: tutto si svolgerà in un’unica serata in programma martedì 19 dicembre 2023 su Rai 1 alle ore 21,30. I 12 cantanti in gara si sfideranno e solo tre avranno la possibilità di accedere al Festival di Sanremo 2024 in programma a febbraio.

Streaming e tv

Dove vedere Sanremo Giovani 2023 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – martedì 19 dicembre 2022 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.