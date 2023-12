Sanremo Giovani 2023, cantanti (e canzoni) in gara

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda stasera, 19 dicembre, su Rai 1? Tra loro 8 arrivano dalla selezione ufficiale e 4 invece escono dal percorso Area Saremo. Eccoli tutti:

Dipinto: Criminali

Fellow: Alieno

Nausica: Favole

Omini: Mare Forza 9oi

Bnkr44: Effetti speciali

Clara: Boulevard

Grenbaud: Mama

Jacopo Sol: COSE CHE NON SAI

Lor3n: Fiore D’inverno

Santi Francesi: Occhi tristi

Tancredi: Perle

Vale LP: Stronza

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti (e canzoni) in gara a Sanremo Giovani 2023, ma dove vedere la serata in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – martedì 19 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.