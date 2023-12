Sanremo giovani 2023: anticipazioni, ospiti e scaletta della finale

Questa sera, martedì 19 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2023, la 17esima edizione del concorso che vedrà alla conduzione Amadeus. Come già accaduto nel 2018, nel 2021 e nel 2022, il concorso sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo: durante la serata, i 12 finalisti, selezionati da una commissione musicale, si esibiranno e saranno valutati da una giuria composta dalla commissione musicale (50 per cento) e dal voto del direttore artistico (50 per cento). I primi tre classificati della serata guadagneranno il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di Sanremo 2024, aggiungendosi agli altri 27 partecipanti al Festival che sono stati annunciati nei giorni scorsi dallo stesso Amadeus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti della finale di Sanremo giovani 2023? Alla finale prenderanno parte tutti i 27 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 che annunceranno il titolo del brano con cui gareggeranno. Vedremo quindi:

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D’Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Francesco Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

Sanremo giovani 2023: i cantanti in gara

Quali sono i cantanti (e le loro canzoni) che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023? Tra loro 8 arrivano dalla selezione ufficiale e 4 invece escono dal percorso Area Saremo. Eccoli tutti:

Dipinto: Criminali

Fellow: Alieno

Nausica: Favole

Omini: Mare Forza 9oi

Bnkr44: Effetti speciali

Clara: Boulevard

Grenbaud: Mama

Jacopo Sol: COSE CHE NON SAI

Lor3n: Fiore D’inverno

Santi Francesi: Occhi tristi

Tancredi: Perle

Vale LP: Stronza

Per quanto riguarda la scaletta della finale di Sanremo giovani 2023 non abbiamo informazioni. La Rai infatti non ha reso noto l’ordine di uscita dei vari cantanti e ospiti sul palco dello show che sarà condotto da Amadeus.

Giuria

A giudicare e decidere i vincitori che quindi prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024 sarà la giuria: ovvero la commissione musicale incaricata di selezionare gli artisti e il direttore artistico. Stiamo parlando di: