Sanremo Giovani, Amadeus: “Solo due donne in gara? Le quote rosa sono offensive”

Sanremo Giovani, Amadeus: “Non scelgo due donne in più per sentirmi dire che siamo bravi”

“Solo due donne su 12 artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo”. Così il direttore artistico di Sanremo Amadeus nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani 2022, in onda stasera – 16 dicembre -alle ore 21,20 su Rai 1.

Amadeus ci ha tenuto a rispondere alla domanda che “mi fate dal primo anno” sulla partecipazione femminile alla kermesse, che sia giovani o big. “Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani. E non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi”.

Il conduttore ha, inoltre, smentito la notizia circolata qualche mese fa di una possibile partecipazione di Lady Gaga e Britney Spears al Festival di Sanremo 2023. “Lady Gaga e Britney Spears non ci saranno. Non ci sarà neanche nessuna co-conduttrice internazionale”.

E poi ancora: “Ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i miei super ospiti sono i cantanti in gara. Gli ospiti italiani saranno alcuni over70 che appartengono alla storia della musica e che Sanremo deve omaggiare. Li voglio abbracciare e non ricordare: sono un patrimonio presente e li voglio portare sul palco”, ha detto Amadeus ai giornalisti presenti.

Le incursioni di Fiorello

Confermata invece, seppure sotto forma di “incursione” da Rai 2, la presenza di Fiorello. “Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Rai2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto”, ha concluso.