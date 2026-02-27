Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Sanremo 2026, perché Morgan non sale sul palco nella Cover (duetto) con Chiello

di Antonio Scali
Sanremo 2026, perché Morgan non sale sul palco nella Cover (duetto) con Chiello

Perché Morgan non è sul palco dell’Ariston per il duetto (Cover) con Chiello al Festival di Sanremo 2026? Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte. Morgan dunque questa sera non sarà presente sul palco con Chiello. La notizia era stata ufficializzata con una nota già nei giorni scorsi.

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”, ha scritto Morgan sui social.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca