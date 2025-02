Sanremo 2025, qual è la malattia di Bianca Balti: il tumore ovarico della co-conduttrice del Festival, come sta

Bianca Balti è la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in onda il 12 febbraio. Ma qual è la malattia della modella, che affianca Carlo Conti sul palco dell’Ariston? La nota top model Bianca Balti ha annunciato di avere un tumore ovarico al terzo stadio. Lo ha fatto attraverso Instagram con il sorriso sulla bocca. “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò – ha detto -. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista) e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po’ in prestito perché ne ho un sacco. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”.

Un annuncio che ha spiazzato i fan, ma è anche un incoraggiamento a tutte le donne che stanno affrontando la malattia, come lei. Quello dell’ovaio è uno dei tumori più insidiosi e letali, ma anche vero che oggi iniziano a essere disponibili terapie target che possono fare la differenza. A dicembre 2022, Bianca si era sottoposta alla mastectomia bilaterale profilattica per scongiurare il pericolo di cancro al seno e aveva manifestato l’intenzione di sottoporsi anche alla rimozione delle ovaie per prevenire il tumore ovarico per il quale la diagnosi precoce è pressoché impossibile.

Poi nei mesi scorsi Bianca Balti, questa sera co-conduttrice di Sanremo 2025, ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio, dopo essersi presentata al pronto soccorso a causa di un forte dolore addominale. Tanti i messaggi di affetto da parte di fan e personaggi famosi che hanno invaso le bacheche di Bianca Balti sui social dopo l’annuncio della malattia.

Intervistata da Le Iene, ha raccontato: “Non riuscivo nemmeno a camminare dal garage a casa per quanto era forte il dolore. Sono andata in pronto soccorso e il dottore mi ha detto: “È messo davvero male laggiù”. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine: se fossi morta, come avrebbero fatto? Mi sono sentita una m***a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, perché volevo un altro bambino. Adoro i bambini”, ha raccontato la top model.

“Quando mi hanno operata mi sono resa conto di quanto fosse grave la situazione, perché quando il tumore arriva ai polmoni è al quarto stadio, e sei quasi morto”. Dopo la rimozione di parti di intestino, colon e vescica, Balti ha iniziato la chemioterapia: “Non ho nausea, ma solo una fame terribile come effetto del cortisone”. Per lei non è un problema vedersi senza capelli, ma per la figlia ha preferito comprare una parrucca. “Alla fine, però, mi sento scema, perché mi chiedo: “La sto mettendo per me o per fare sentire meglio gli altri?”. In ogni caso, “penso di non essere mai stata così felice nella mia vita. Anche se non andasse bene, sono felice. Quando hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita”.