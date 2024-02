Sanremo 2024, chi è Stefano Vicario: il regista del Festival

Chi è il regista del Festival di Sanremo 2024? Per il quinto anno consecutivo il conduttore e direttore artistico del Festival Amadeus si avvale della regia dello stimato Stefano Vicario. Sarà lui dunque il regista di questa 74esima edizione, in programma dal 6 al 10 febbraio. Classe 1953, figlio del regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà. È fratello di Francesco, anch’egli regista, e quindi zio di Margherita, attrice e cantante. Debutta nel 1973 come aiuto regista del padre e di altri registi come Damiano Damiani con cui collabora in Un genio, due compari, un pollo del 1975. Si specializza principalmente nelle produzioni televisive e cura la regia per innumerevoli trasmissioni e fiction. Stefano Vicario è infatti il regista di Il pranzo è servito, La sai l’ultima?, La corrida, Tira & Molla, Passaparola, Lo show dei record, I migliori anni, Il gatto e la volpe, Tutti per Bruno, I Cesaroni e Avanti un altro!.

E’ stato il regista del Festival di Sanremo 2004, 2005, 2009, 2012, e poi di tutti i cinque Festival finora condotti da Amadeus, dal 2020 al 2024. Ha inoltre collaborato con Carlo Conti in molti suoi programmi come I raccomandati, 50 canzonissime, Miss Italia, Ma chi sei Mandrake?, I migliori anni e Baciami Versilia. È stato il regista dal 2002 al 2006 del famoso quiz di Rai 1 L’eredità. Dal 2011 è il regista del quiz Avanti un altro! su Canale 5. Nel 2012, sempre su Canale 5, ha diretto il quiz Il braccio e la mente. Dal 2014 dirige il varietà/talent show Ti lascio una canzone. Vicario ha anche diretto un lungometraggio cinematografico nel 2001 intitolato Sottovento! con Claudio Amendola e Anna Valle, di cui ha curato anche la sceneggiatura. Dal 2016 è il regista del game show estivo di Rai 1 ovvero, Reazione a catena – L’intesa vincente. Nel 2021 dirige Sul tetto del mondo, documentario incentrato sulla vita dell’alpinista ed esploratore Walter Bonatti, oltre a essere il regista di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80, programma di Rai 1 condotto da Amadeus, e di Che tempo che fa quando era sulla Rai.