Sanremo 2024, la scaletta della seconda serata del Festival: l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in programma oggi – 7 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo la prima metà delle canzoni in gara. Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del Festival. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci sarà Giorgia. Ma vediamo insieme la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2024 – secondo la scaletta – saranno presentate la prima metà delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti. Quindi ascolteremo 15 brani. Voteranno solo il Televoto e la Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno. Al termine della serata sarà resa nota la classifica delle prime 5 posizioni. Di seguito i 15 cantanti che si esibiranno stasera con le rispettive canzoni (ordine casuale):

Alfa (presentato da Mr Rain)

Annalisa (presentata da Maninni)

Big Mama (presentata da Il Tre)

Clara (presentata da Negramaro)

Dargen D’Amico (presentato da Diodato)

Emma (presentata dai Santi Francesi)

Fred De Palma (presentato da Ghali)

Gazzelle (presentato da BNKR44)

Geolier (presentato da Fiorella Mannoia)

Il Volo (presentato da Rose Villain)

Irama (presentato dai Ricchi e Poveri)

Loredana Bertè (presentata da Sangiovanni)

Mahmood (presentato da Alessandra Amoroso)

Renga e Nek (presentati dai La Sad)

The Kolors (presentati da Angelina Mango)

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) esatto dei cantanti sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2024? Eccolo:

Fred De Palma

Renga e Nek

Alfa

Dargen D’Amico

Il Volo

Gazzelle

Emma

Mahmood

Big Mama

The Kolors

Geolier

Loredana Bertè

Annalisa

Irama

Clara

Sanremo 2024, scaletta: gli ospiti della seconda serata

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 prevede anche alcuni ospiti come Giovanni Allevi, John Travolta, il cast di Mare Fuori, Santa Balera e l’Orchestra Casadei, Leo Gassmann e Giovanni Malagò con le due mascotte di Milano-Cortina 2026. Infine Gaetano Castelli.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in diretta tv e live streaming? La seconda puntata, come detto, andrà in onda oggi – 7 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.