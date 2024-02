Sanremo 2024, Ruggiero Del Vecchio di Viva Rai 2 apre a sorpresa la seconda puntata

L’inizio della seconda puntata del Festival di Sanremo è stato caratterizzato da una sorpresa. Dopo un collegamento davanti all’Ariston con Fiorello e Amadeus, a dare a tutti il benvenuto a questo secondo appuntamento con la 74esima edizione ci ha pensato un ospite speciale, presente sul palco del teatro: Ruggiero Del Vecchio, il pensionato con la passione del canto che è ospite fisso ogni mattina a Viva Rai 2, il programma di Fiorello, che va in onda anche durante la settimana di Sanremo, dopo la fine delle serate. “Benvenuti alla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo”, ha detto Ruggero.

Chi è

Ma chi è Ruggiero Del Vecchio? Tutto è partito da un incontro con Fiorello in un bar dove faceva colazione: “Abbiamo iniziato a parlare. A un certo punto mi ha detto, Ruggiero che ci canti? E ho intonato Na gita a li castelli. Lì l’ho conquistato” ha raccontato l’uomo, da sempre fan di Fiorello: “Guardavo Stasera pago io: lui è bravo in tutto e sa fare tutto. Ma adesso per me è diventato uno di famiglia, gli voglio bene: è dieci anni che ci frequentiamo. Lo considero un figlio”, ha raccontato al Corriere.

Ruggiero Del Vecchio è originario di Margherita di Savoia e aveva 12 anni quando iniziò a fare il sarto: “Adesso non lo faccio più, mi diletto a fare le riparazioni a figli, nipoti e a Rosario: se ha bisogno di me sono sempre disponibile. Fargli un orlo per me è una passeggiata (…) Il mio lavoro mi ha dato molte soddisfazioni: mi ha permesso di comprarmi un negozio e un appartamento. Lavoravo dalle cinque alle dieci di sera… poi mia moglie è venuta a mancare, ci sono stati dei problemi e l’ho chiusa”.

Ora ama fare tv con Fiorello: “Mi diverto: ogni mattina metto la sveglia alle quattro, faccio mezz’ora di macchina e arrivo in via Asiago. Poi sono a disposizione, se hanno bisogno di me ci sono. Si improvvisa”, ha detto Ruggero a proposito di Viva Rai 2.

“Tutto è successo perché ho conosciuto Rosario, altrimenti Ruggiero stava lì con i suoi sogni nel cassetto. Invece sono riuscito a fare cose che mai avrei immaginato”, ha aggiunto Ruggiero, “Rosario mi ha dato la possibilità di trovarmi degli amici. Il gruppo che si è creato è forte: seguiamo Rosario quando fa i suoi spettacoli. Ci vediamo tutti i giorni”. Un’amicizia sincera che va avanti anche quando le telecamere si spengono nel weekend: “Ci vediamo anche sabato e domenica, pure con Rosario. Solamente andiamo in un altro bar. Rosario è una grande persona: ha un cuore buono”, ha concluso.