Sanremo 2024: chi è Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai

Chi è Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai? Una domanda che si pongono in molti assistendo in queste sere al Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 gennaio 2024. Ex direttore di Rai Radio, classe 1960, laureato in Scienze Politiche e in Scienze delle Comunicazioni, è un manager esperto di telecomunicazioni. Come si legge sul sito della Rai, inizia il proprio percorso professionale nel 1985 presso la Sogei – Società Generale d’Informatica SpA. Nel 1997 passa in Lottomatica Italia Servizi (gruppo LIS SpA), dove assume, in quattro anni di attività, la responsabilità di diversi settori: Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali; Comunicazione e Pubblicità; Sviluppo Business; Marketing e Comunicazione; Direzione Commerciale.

Tra il 2001 e il 2003 è prima direttore Comunicazione e Immagine e poi Vice Direttore Generale di Lottomatica SpA (oggi IGT). Nel 2002 e per due anni è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. Nel 2004 Roberto Sergio è chiamato in Rai come direttore dell’area Nuovi Media, incarico che svolge fino al 2007, quando è designato Presidente di SIPRA (poi Rai Pubblicità). In questi anni ricopre anche l’incarico di consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Sat. Nel settembre 2012 assume il ruolo di presidente di Rai Way.

Nel giugno 2017 viene nominato Direttore della Direzione Radio. Da luglio dello stesso anno è Consigliere di Amministrazione di TER – Tavolo Editori Radio, incarico che ricopre fino a maggio 2023. È stato Consigliere di Amministrazione di PER – Player Editori Radio da luglio 2019 a maggio 2023. Da giugno 2020 è Consigliere di Amministrazione di Rai Com. Il 15 maggio 2023, designato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, assume la carica di Amministratore Delegato della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., mantenendo ad interim la responsabilità della Direzione Radio. Amico personale del senatore Pier Ferdinando Casini, considerato di area e formazione democristiana, Roberto Sergio entra in Rai nel 2004 e arriva a scalare posizioni fino a diventare ad del servizio pubblico.

Quanto guadagna

Come si legge dal sito della Rai, il suo compenso per il 2022 è di 240mila euro, secondo il tetto massimo previsto dalla tv pubblica.