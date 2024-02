Sanremo 2024, il regolamento della seconda serata: chi vota e come, giurie, cantanti

Qual è il regolamento e il programma della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in onda oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, su Rai 1? La 74esima edizione del Festival della canzone italiana ha ufficialmente inizio. Alla conduzione e alla direzione artistica, per il quinto anno consecutivo (l’ultimo?), troviamo Amadeus.

Anche quest’anno al Festival di Sanremo 2024 non ci sarà la gara delle Nuove Proposte. I 30 Big in gara infatti si esibiranno in un’unica categoria, e non ci saranno eliminazioni. Si confermano tre le giurie che determineranno le classifiche della competizione, esprimendo il loro voto secondo l’attuale Regolamento, ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge una Giuria delle Radio. Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da una Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. Ma chi vota e come nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024? Ecco il regolamento ufficiale di stasera.

Regolamento e chi vota

Nel corso della seconda e della terza serata le 15 canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. In queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

Le giurie

Abbiamo visto il regolamento della seconda serata di Sanremo 2024, ma quali sono le giurie del Festival? In tutto tre. Pubblico a casa tramite Televoto; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta dai giornalisti accreditati; Giuria delle Radio.