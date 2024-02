Sanremo 2024, come vedere in 4K il Festival sul canale Rai, come funziona, numero, digitale terrestre, Tivùsat

Il Festival di Sanremo 2024 è visibile in 4K, ovvero la massima tecnologia disponibile, pari a quattro volte l’HD. Una grande rivoluzione che permetterà agli utenti della piattaforma satellitare Tivùsat e alle tv di nuova generazione connesse a internet tramite il digitale terrestre di assistere all’evento televisivo dell’anno con la qualità dell’Ultra HD.

L’esperimento era avvenuto con successo già nei mesi scorsi per la prima del Teatro alla Scala a Milano. Ora si replica con la 74esima edizione del Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Ma come fare per vedere Sanremo 2024 in 4K? Qual è il canale e il numero? Sul digitale terrestre e sul satellite? Ecco tutte le informazioni.

Sanremo 2024 sarà dunque prodotto integralmente in 4K. Dal 6 al 10 di febbraio gli italiani potranno quindi seguire tutte le cinque serate del Festival per la prima volta nella storia con un livello qualitativo notevole, sia per quanto riguarda il video, 3840 x 2160 di risoluzione, sia per quanto riguarda l’audio, Dolby Digital 5.1.

Come funziona

Per vedere Sanremo 2024 in 4K gli utenti della piattaforma Tivùsat devono collegarsi sul canale 210. Come già avvenuto anche per i Mondiali di calcio, il canale Rai 4K è visibile anche sul digitale terrestre al tasto 101, dove, grazie all’HbbTV, i televisori predisposti e connessi ad internet automaticamente richiameranno il flusso 4K mostrandolo, via internet, su un canale che solitamente sarebbe destinato alla ricezione di flussi in digitale terrestre.

Per poter vedere il Festival di Sanremo 2024 in 4K sul canale 101 del digitale terrestre è necessario soddisfare alcuni requisiti. Il canale si serve di internet per ricevere il segnale in altissima definizione. Per accedere al nuovo canale in Ultra HD e godere dello spettacolo di Sanremo 2024 in 4K vi consigliamo innanzitutto di effettuare una risintonizzazione completa delle frequenze della vostra tv. Dopo di che posizionatevi al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.

Servirà inoltre una buona connessione a internet visto che appunto si tratta di un ibrido che codifica il segnale e lo passa sul digitale terrestre. Rai 4K sarà inoltre visibile sulla app Rai disponibile sulle smartTv, o cliccando il tasto mostrato sullo schermo durante la visione dei canali Rai del digitale terrestre, attivando in automatico il collegamento con l’app. Ovviamente la tv deve avere una risoluzione in 4K. Rai 4K sarà anche disponibile al canale 210 di Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che permette di vedere i canali della tv digitale terrestre.