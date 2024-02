Sanremo 2024, orchestra: musicisti, maestri e direttori del Festival

Qual è l’orchestra del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio su Rai 1? Come lo scorso anno, ad accompagnare i cantanti in gara nella kermesse canora sarà la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, un’eccellenza della Liguria e dell’Italia intera. Un compito non facile per i 32 professori, che dovranno esibirsi dal vivo nel corso delle cinque serate. A questi si aggiungono altri professionisti, come la sezione ritmica della Rai. Per un totale di circa 60 orchestrali. Le prove sono infatti iniziate da circa un mese. Quest’anno inoltre ci sarà un record di cantanti, ben 30, per cui saranno molte le canzoni da eseguire. A dirigere l’intera orchestra è il maestro Leonardo de Amicis. Ma quali sono i direttori d’orchestra per il Festival di Sanremo 2024? Ogni artista è libero di scegliere il proprio direttore d’orchestra.

