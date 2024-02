Sanremo 2024, la vita privata di Maninni: chi è la fidanzata del cantante

Maninni è fidanzato? Molti utenti si pongono la domanda seguendo la diretta del Festival di Sanremo 2024. A maggior ragione essendo un bel ragazzo, c’è curiosità per scoprire se ha o meno una fidanzata. Ve lo diciamo subito: non si sa, ma dovrebbe essere single. Pugliese, innamorato da sempre della musica, Mannini porta avanti la sua passione da anni con dedizione, collezionando successi sulle piattaforme musicali in termini di ascolti. Pur non essendo molto noto al grande pubblico, è stato concorrente di Amici 16, ed è stato anche uno dei dodici protagonisti di Sanremo Giovani 2023. Da qui la decisione di Amadeus di sceglierlo direttamente tra i Big a Sanremo 2024. Il suo vero nome è Alessio Maninni. Il cantautore ha scelto di presentarsi artisticamente soltanto con il suo cognome, Mannini. Alessio Mannini tende a mantenere lontana dai riflettori la sua vita privata, per cui non sappiamo se sia fidanzato o meno. Sappiamo però che ha uno splendido cane, protagonista di un video sui social del momento in cui ha scoperto di essere tra i cantanti di Sanremo 2024.

Maninni ha partecipato all’edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, nel 2017. Nei banchi della scuola di Amici 16, il cantante è entrato con il suo nome e cognome vero, distinguendosi per il suo stile musicale del tutto informale. Purtroppo non è riuscito ad arrivare in fondo poiché non ha superato l’esame di sbarramento.