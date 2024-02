Il Festival di Sanremo 2024 non piace al presidente del Senato Ignazio La Russa. Mentre questa sera va in onda la seconda serata del Festival, con Giorgia nel ruolo di co-conduttrice, La Russa ha detto la sua sul quinto Sanremo condotto da Amadeus. Intervistato da La Stampa, la seconda carica dello Stato, a proposito della prima serata della kermesse di ieri, ha commentato: “Non mi addormento mai davanti alla televisione, ma ieri sì”. La Russa ha poi aggiunto: “Questo Festival non mi piace, raramente canzoni così brutte”. Un giudizio il suo che cozza con gli ascolti record della prima serata di Sanremo 2024, con oltre 10 milioni di spettatori in media e punte del 65% di share, come non accadeva dal 1995.