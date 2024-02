Sanremo 2024, il programma e gli ospiti della seconda serata

Seconda serata di Sanremo: metà cantanti in gara. Saranno in 15 i cantanti big in corsa alla 74esima edizione del Festival di Sanremo a calcare il palco dell’Ariston. Ieri hanno cantato tutti. La serata si era chiusa con un primo assaggio di classifica, molto parziale come annunciato da Amadeus: soltanto i primi cinque, molto provvisori, classificati votati dai giornalisti della Sala Stampa accreditati al Festival di Sanremo.

Prima posizione per Loredana Berté, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood. Anche alla fine della seconda serata sarà comunicata una classifica parziale, dei primi classificati soltanto alle prime cinque posizioni. Ad affiancare nella conduzione il direttore artistico, questa sera sarà la cantante Giorgia, soltanto l’anno scorso in gara. L’artista festeggerà sul palco dell’Ariston i trent’anni del brano E poi.

Largo a tanti ospiti anche per questa seconda serata del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston tornerà alle scene, dopo la malattia comunicata nel 2022, il pianista, compositore e direttore d’orchestra Giovanni Allevi. Ci sarà anche il cantante e attore Leo Gassman che presenterà il film tv Califano, in onda domenica 11 settembre, e il cast della serie tv Mare Fuori 4, che lancerà i nuovi episodi, la Nuova Orchestra Santa Balera, che celebrerà i 40 anni del brano Romagna mia, e il super ospite internazionale John Travolta. Sul palco in Piazza Colombo si esibirà Rosa Chemical, mentre la nave Costa Smeralda ballerà sulle note della musica di Bob Sinclair.