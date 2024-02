Sanremo 2024, i favoriti per la vittoria del Festival: le quote

Chi sono i favoriti per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2024? In tutto sono in gara ben 30 cantanti, un record assoluto, raggiunto da Amadeus per questa 74esima edizione, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Chi sono i favoriti secondo gli scommettitori? Anche quest’anno il cast è molto ricco e vario, con cantanti amati sia dai giovani che dagli adulti, e molti degli artisti più in voga del momento.

Per i bookmakers bisogna puntare sui big che non hanno mai vinto né partecipato a Sanremo. In primis Alessandra Amoroso e Geolier, rispettivamente in gara con Fino a qui e I p’ me, tu p’ te, offerti vincitori tra 3,65 e 4. A seguirli Annalisa: il trionfo della sua Sinceramente oscilla tra 6,75 e 8. A seguire Angelina Mango, al suo debutto a Sanremo 2024 con La noia e proposta vincente tra 8 e 9. I Negramaro e la loro Ricominciamo tutto invece sono offerti dai bookie a 11.

Dal podio dei favoriti alla vittoria di Sanremo 2024 Mahmood (che porta sul palco dell’Ariston la sua Tuta gold) slitta decisamente in basso, offerto a 13. Il Volo (con Capolavoro) e Diodato (con Ti muovi) si giocano a 16, mentre Emma (in gara con Apnea) vede la seconda vittoria al Festival quotata a 23. Ma tutto può cambiare nel corso delle cinque serate del Festival e con il passare degli ascolti. Outsider, i Ricchi e Poveri: una vittoria del duo vale 100 volte la cifra scommessa.

Anche per Sisal sarà un testa a testa tra Alessandra Amoroso e Geolier: come Snai, Sisal paga l’eventuale vittoria di uno dei due 3,50 volte la cifra scommessa. La vittoria di Annalisa è quotata 6, quella dei Negramaro e di Angelina Mango 9, quella de Il Volo e di Mahmood 12. Goldbet quota la vittoria di Alessandra Amoroso e quella di Geolier a 4. Inseguono Annalisa (8), Angelina Mango (8) e i Negramaro (11), più distaccati il Volo, Irama, Diodato e Mahmood (16). Tra gli outsider, oltre ai Ricchi e Poveri, ci sono Il Tre, Maninni e i La Sad, le cui vittorie vengono pagate 101 volte la cifra scommessa.

Cantanti e canzoni

Abbiamo visto i favoriti per la vittoria finale di Sanremo 2024 secondo le quote dei bookmakers, vediamo ora tutte le 30 canzoni in gara e i relativi cantanti.