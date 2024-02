Sanremo 2024: quando canta (a che ora) Emma durante la prima serata del Festival

Quando canta (a che ora) Emma stasera, 6 febbraio, nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1? La cantante si esibirà con il suo brano in gara nel corso della serata. Una risposta ufficiale e pubblica sull’orario esatto in cui apparirà sul palco dell’Ariston al momento non c’è. Sappiamo però che si esibirà per 19esima. Secondo le anticipazioni dovrebbe esibirsi, salvo ritardi, intorno alle 23,50-00,00. Questa la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2024:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Renga e Nek

Mr Rain

BNKR44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Come si vota

Come si vota per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024? Quali sono i numeri e i costi? Dal 6 al 10 febbraio su Rai 1 va in scena la 74esima edizione della kermesse canora che vedrà in gara ben 30 cantanti. In tre serate su cinque il pubblico da casa sarà chiamato a dire la sua. Come? Votando tramite il Televoto di Sanremo 2024. Per farlo bisognerà usare i seguenti numeri:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival di Sanremo 2024? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso. Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.