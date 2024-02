Sanremo 2024, la vita privata di Emma Marrone: fidanzato ed ex della cantante

Qual è la vita privata di Emma Marrone? La cantante in gara a Sanremo 2024 ha un fidanzato? Sicuramente Emma ha avuto in passato degli ex anche molto celebri e famosi, ma al momento sembra essere single. Classe 1984, ha trascorso la sua infanzia a Sesto Fiorentino. Presto però si trasferisce con la famiglia ad Aradeo, un paese in provincia di Lecce, luogo di origine dei suoi genitori, fatto che spiega anche il suo accento spiccatamente salentino. Ha vinto a Sanremo nel 2012 con Non è l’inferno. La cantante ha avuto numerosi flirt nel corso della sua vita, finendo spesso al centro delle pagine di gossip.

La prima relazione importante di Emma Marrone è con Stefano De Martino, conosciuto ad Amici durante l’edizione 2009. L’inizio del loro amore fu segnato dalla rottura di Stefano con Federica Scaramella, anche lei ballerina. Nel 2010, sempre ad Amici, il ballerino ha una sbandata per Giulia Pauselli. I due avranno anche una storia, che alla fine sarà confessata a Emma. Tuttavia riusciranno a superare il tradimento e l’amore trionferà su ogni cosa. De Martino poi però si innamora di Belen Rodriguez e lascia Emma.

Non sarà più fortunata la seguente relazione di Emma con Marco Bocci, che alla fine di una storia travagliata sposerà Laura Chiatti. Dopo di lui, arriverà la storia della Brown con Fabio Borriello, fratello del famoso ex calciatore italiano, ma nuovamente la storia giungerà al termine. Insomma la vita privata di Emma Marrone è sicuramente caratterizzata da tante delusioni e amarezze.

Malattia

Un tumore all’utero ha colpito la giovane cantante a soli 24 anni, ma dopo una lunga battaglia è riuscita a sconfiggerlo. Tuttavia, anche nel 2013 Emma ha dovuto subire un intervento e ancora oggi si sottopone a diversi controlli. Nel 2019 ha dovuto annullare tutti i suoi impegni per combattere un problema di salute non specificato, ma c’è chi crede possa essere ancora il tumore. Per fortuna adesso sta benissimo.